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12:18, 19 декабря 2024Экономика

Путин оценил состояние экономики России

Путин на прямой линии заверил в устойчивости экономики России
Вячеслав Агапов

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

С экономикой в целом в России ситуация устойчивая, развитие идет, «несмотря ни на что». Так оценил ситуацию в стране президент Владимир Путин, передает из Гостиного двора корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы государства, рост ВВП страны в 2024 году составит 3,9-4 процента. Правительство и Центробанк ставят задачу «мягкой посадки» экономики, которая находится в перегретом состоянии.

«Несмотря на внешние угрозы и попытки воздействия на нас, мы справляемся», — подчеркнул Путин.

По разным оценкам, рост экономики России в 2025 году составит 2-2,5 процента. Текущий уровень инфляции является тревожным сигналом — по оценке ЦБ, скорость роста цен в России составляет 9,3 процента. При этом уровень безработицы в стране сохранился на минимальном уровне в 4,4 процента. В 2024 году рост промышленности составил 4,4, а рост перерабатывающей промышленности — 8 процентов, напомнил Путин.

Прямая линия Владимира Путина, совмещенная в 2024 году с большой итоговой пресс-конференцией, проходит в Москве в Гостином дворе. 18 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке главы государства к прямой линии, назвав ее напряженной. По его словам, Путин в течение нескольких последних дней работал в Кремле и проводил встречи непубличного характера.

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