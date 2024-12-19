Началась прямая линия и пресс-конференция Путина

Началась прямая линия президента России Владимира Путина

В Гостином Дворе в Москве началась прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная в 2024 году с большой итоговой пресс-конференцией. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Телетрансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» ведут «Россия 1», Первый канал и НТВ. Ранее сообщалось, что они закладывают на мероприятие в своей эфирной сетке около трех часов.

Накануне, 18 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке главы государства к прямой линии, назвав ее напряженной. По его словам, Путин в течение нескольких последних дней работал в Кремле и проводил встречи непубличного характера.