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12:08, 19 декабря 2024Россия

Началась прямая линия и пресс-конференция Путина

Началась прямая линия президента России Владимира Путина
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Семен Апасов / РИА Новости

В Гостином Дворе в Москве началась прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная в 2024 году с большой итоговой пресс-конференцией. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Телетрансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» ведут «Россия 1», Первый канал и НТВ. Ранее сообщалось, что они закладывают на мероприятие в своей эфирной сетке около трех часов.

Накануне, 18 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке главы государства к прямой линии, назвав ее напряженной. По его словам, Путин в течение нескольких последних дней работал в Кремле и проводил встречи непубличного характера.

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