В Кремле назвали напряженной подготовку Путина к прямой линии

Песков: идет напряженный процесс подготовки к прямой линии президента

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал напряженной подготовку президента России Владимира Путина к прямой линии, которая состоится в четверг, 19 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря российского президента, Путин работает в Кремле и проводит встречи непубличного характера.

«Он работает, смотрит массив обращений граждан и традиционно получает информацию от министров, от вице-премьеров по разным темам. Собственно освежает данные, проводит постоянные совещания с руководством администрации. Идет обычный процесс, весьма напряженный процесс подготовки», — обозначил Песков.

Прямая линия с президентом России состоится 19 декабря и начнется в 12:00 по московскому времени.

Ранее Путин оценил поступившие обращения словами «проблем — вагон и маленькая тележка». По предварительным данным, количество вопросов уже превысило один миллион.