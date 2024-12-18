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12:31, 18 декабря 2024Россия

В Кремле назвали напряженной подготовку Путина к прямой линии

Песков: идет напряженный процесс подготовки к прямой линии президента
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал напряженной подготовку президента России Владимира Путина к прямой линии, которая состоится в четверг, 19 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря российского президента, Путин работает в Кремле и проводит встречи непубличного характера.

«Он работает, смотрит массив обращений граждан и традиционно получает информацию от министров, от вице-премьеров по разным темам. Собственно освежает данные, проводит постоянные совещания с руководством администрации. Идет обычный процесс, весьма напряженный процесс подготовки», — обозначил Песков.

Прямая линия с президентом России состоится 19 декабря и начнется в 12:00 по московскому времени.

Ранее Путин оценил поступившие обращения словами «проблем — вагон и маленькая тележка». По предварительным данным, количество вопросов уже превысило один миллион.

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