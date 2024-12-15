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22:43, 15 декабря 2024Россия

Количество обращений на прямую линию Путина превысило миллион

Число обращений на прямую линию с Путиным превысило один миллион
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Количество обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило один миллион. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Согласно их данным, точное число обращений составляет 1 015 829, из которых около 537 тысяч звонков и 255 тысяч сообщений. 60 тысяч россиян подали обращения на предназначенном для этого сайте, а еще 25 тысяч граждан решили обратиться к Путину через официальное мобильное приложение.

Прямая линия с президентом РФ состоится в четверг, 19 декабря, и начнется в 12:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Владимир Путин ознакомился с вопросами, которые граждане страны прислали на прямую линию. Глава государства заявил, что «проблем — вагон и маленькая тележка».

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