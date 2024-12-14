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15:32, 14 декабря 2024Россия

Путин ознакомился с присланными на прямую линию вопросами россиян

Путин о вопросах прямой линии: проблем — вагон и маленькая тележка
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Президент России Владимир Путин ознакомился с вопросами, которые граждане страны прислали на прямую линию. Об этом сообщает ТАСС.

Комментируя вопросы, заданные ему россиянами, глава государства заявил, что «проблем — вагон и маленькая тележка». Путин также отметил, что сейчас нельзя «почивать на лаврах».

Сбор вопросов к прямой линии начался 8 декабря. Чтобы задать вопрос Путину, нужно пройти регистрацию. Обращение к главе государства можно отправить как в виде текста, так и в формате видео. Больше всего вопросов, по данным на 12 декабря, задали женщины. По итогам обработки обращений в Кремле насчитали 10 основных проблем граждан.

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Ежегодная прямая линия президента Путина состоится 19 декабря. Ее начало запланировано на 12:00. Прямая линия будет проходить одновременно с пресс-конференцией главы государства.

Ранее сообщалось, что при подготовке президентской прямой линии будут применены возможности искусственного интеллекта от Сбера. Статистика анализа обращений граждан была подготовлена с использованием нейросети GigaChat.

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