В Кремле узнали, что волнует россиян. Там насчитали 10 основных проблем граждан

В Кремле заявили о рейтинге из 10 проблем, волнующих россиян

В Кремле узнали, что волнует россиян. Изучая обращения на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, там насчитали 10 основных проблем граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы имеем представление о рейтинге из десяти основных проблем. Мы видим, насколько варьируется этот рейтинг от региона к региону», — сказал Песков. Что именно волнует граждан, он не раскрывал.

Он также заявил о большом интересе жителей страны к предстоящему мероприятию.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Большинство обращений на прямую линию с президентом направили женщины

По состоянию на 10 декабря количество обращений, поступивших на прямую линию президента, уже превысило 300 тысяч.

«Уже даже не десятки [обращений приняты], мы уже перевалили тысяч, наверное, за триста», — сказал Песков. В это количество включены сообщения и обращения россиян, поступившие по всем доступным каналам.

При этом пресс-секретарь отметил, что, согласно гендерному анализу, наибольшее количество вопросов задали женщины. Кроме того, проводился анализ возрастных параметров, но его детали он не уточнил.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Прямая линия с президентом пройдет 19 декабря

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00.

Граждане могут задать вопросы главе государства через сайт moskva-putinu.ru, а также СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Помимо этого, вопросы будут приниматься через специальное мобильное приложение.

В 2023 году прямая линия главы государства, совмещенная с пресс-конференцией, состоялась 14 декабря. Мероприятие продолжалось 4 часа 3 минуты. За это время глава государства ответил более чем на 80 вопросов журналистов и обращений граждан. Всего в прошлом году поступило более двух миллионов вопросов.

