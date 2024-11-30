Рост пенсий, списание долгов для участников СВО и ограничения для мигрантов: как изменится жизнь в России с 1 декабря?

С 1 декабря в России вступят в силу новые законы и нормы

С 1 декабря в России вступают в силу ряд законов и новых нормативных актов, которые коснутся множество людей, живущих в России. Так, у некоторых россиян заметно вырастет пенсия, участникам специальной военной операции (СВО) спишут долги, прибывающих в страну мигрантов обяжут сдавать биометрию, изменятся цены на железнодорожные перевозки, а также вступит в силу сезонный запрет ездить на летней резине. Подробнее об этих и других изменениях — в материале «Ленты.ру».

У некоторых россиян вырастут пенсии

С 1 декабря у части россиян увеличится размер пенсий. Это касается тех жителей страны, кому в ноябре исполнилось 80 лет.

Доплата к страховой пенсии вырастет ровно в два раза — до 16 269 рублей 76 копеек. Аналогичное повышение ждет граждан, получивших I группу инвалидности в ноябре независимо от возраста. Однако если в ноябре достижение 80-летнего возраста совпадет с решением МСЭК о назначении I группы, то пенсия будет увеличена только по одному из оснований.

Участникам СВО спишут долги

1 декабря вступает в силу закон о списании долгов по кредитам некоторым участникам специальной военной операции на Украине.

Согласно новой норме, долги должны списать россиянам, призванным на военную службу по мобилизации, проходящим ее по призыву, или заключившим контракт с Министерством обороны с 1 декабря 2024 года сроком минимум на год, а также их супругам. При этом сумма кредитных обязательств не должна быть больше 10 миллионов рублей.

10 000 000 ₽ спишут задолжавшим участникам СВО

Кроме того, с 1 декабря в России участников СВО освободят от взыскания исполнительского сбора, составляющего 7 процентов от взысканной суммы или от суммы имущества. Те постановления, которые в отношении военнослужащих выносили ранее, будут отменены.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мигрантов обяжут сдавать биометрию

С 1 декабря в ряде российских регионов начнется эксперимент по обязательному сбору биометрических данных у прибывающих в Россию иностранцев и лиц без гражданства. На первом этапе, который продлится до 1 июня 2025 года, он будет проводиться на московском транспортном узле, а также на одном из пунктов пропуска в Оренбургской области и в некоторых других местах.

В базе сохранятся изображение их лиц и отпечатки пальцев

Второй этап эксперимента пройдет с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года, когда, как предполагается, данная практика охватит все пункты пропуска через государственную границу.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Вступает в силу сезонный запрет на летнюю резину

В течение декабря, января и февраля в России снова будет запрещено ездить на автомобилях с летней резиной. О сезонном административном штрафе за это правонарушение ранее в беседе с «Лентой.ру» напомнил юрист Сергей Радько.

В то же время, официальный представитель МВД России Ирина Волк год назад заявляла, что Госавтоинспекция не собирается штрафовать не успевших «переобуться» автомобилистов.

Осенью 2023 года начальник ГАИ России Михаил Черников также заявлял, что инспекция не собирается пользоваться возможностью штрафовать водителей за летнюю резину в холодный сезон.

Однако юрист Радько указал, что подобные заявления не могут отменить действие Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и запрещать кого-то наказывать

В то же время он констатировал, что пока ему неизвестно о случаях, чтобы кому-то выписывали штраф за езду на летней резине зимой.

Роскомнадзор ужесточил нормы, касающееся VPN-сервисов

Роскомнадзор запретил распространение в России научной, научно-технической информации и статистики о VPN-сервисах для обхода блокировок. Соответствующий приказ ведомства вступает в силу 30 ноября и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

В документе указано, что информация о VPN для обеспечения защищенного удаленного доступа запрещена не будет.

Предыдущая версия приказа, которая действовала с 1 марта, предполагала, что критерии для включения в реестр запрещенных ресурсов не применяются к научной, научно-технической и статистической информации о способах доступа к заблокированным в России порталам.

Железнодорожные перевозки подорожают

С 1 декабря тарифы РЖД на грузовые перевозки вырастут на 13,8 процента, на пассажирские — на 11,6 процента. Новые принципы расчета тарифов будут учитывать не потребительскую, а промышленную инфляцию. Они предполагают использование композитного индекса, где будут учтены индекс цен промышленности, топлива, электроэнергии и так далее.

Индексация грузового тарифа уже включает целевые надбавки. Имеющиеся надбавки, а именно 1,5 процента на корректировку налогового законодательства, 7 процентов на капремонт и 1 процент на транспортную безопасность, с 1 декабря будут закреплены в прейскуранте на постоянной основе и включены в индексируемую базу. То есть, из разряда временных они перейдут в постоянные. Не вернутся и скидки для угольщиков, отмененные в 2022 году.

Срок уплаты налогов подошел к концу — опоздавшим начислят пени

1 декабря заканчивается период уплаты налогов на имущество физических лиц, земельный и транспортный налог, а также сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении соответствующего уведомления. Так как 1 декабря — воскресенье, то фактически речь идет о понедельнике, 2 декабря.

Тем, кто не успеет заплатить все положенные налоги до начала зимы после истечения этого срока начнут начисляться пени.