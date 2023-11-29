Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:32, 29 ноября 2023Россия

В МВД пообещали не штрафовать водителей за одно нарушение

Глава ГИБДД Черников пообещал, что за езду на летней резине не будут штрафовать

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Российских автомобилистов не будут штрафовать за езду на летней резине зимой, пообещал глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Его ответы на вопросы, связанные с нововведениями в законодательство, опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

Ранее адвокат Татевик Чугурян предупредила, что с 1 декабря у сотрудников Госавтоинспекции появится возможность выписывать штрафы за езду на резине не по сезону.

С наступлением зимы сотрудники Госавтоинспекции не будут наказывать россиян за выявленное нарушение, подчеркнул Черников. При этом каждый водитель должен самостоятельно подготавливать свой автомобиль к безопасной езде по дорогам в зимний период, отметил он.

Эвакуировать на штрафстоянку в случае езды зимой на летней резине не будут, добавил глава Госавтоинспекции. «Но соответствующие условия для того, чтобы двигаться дальше, водитель должен сам выбрать», — заключил Черников.

Ранее Девятый кассационный суд общей юрисдикции уточнил необходимые реквизиты, которые необходимо указать при оплате штрафов. Суд указал, что при отсутствии в квитанции номера постановления и уникального идентификатора начисления (УИН) штрафы будут считаться непогашенными, а не указавшие необходимые данные россияне — должниками.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Разрушитель» Набиуллина и «мечтатель» Зеленский. Кого признали самыми влиятельными политиками Европы 2023 года?

      Названы привычки россиян при просмотре видео

      В российском городе назовут улицу в честь снявшего с Пригожиным фильм вагнеровца

      Россиянам предсказали значительное повышение цен на отдых в Турции в 2024 году

      Новый президент Эквадора принял пост под «День победы» Тухманова

      В Москве сорвали теракт на железнодорожной станции. Задержанный хотел взорвать цистерну

      В Рособрнадзоре высказались о смене формата ЕГЭ

      СБУ задержала «тиктокера-рецидивиста» за съемку работы ПВО

      Израиль заявил о планах ликвидировать лидеров ХАМАС в Катаре

      В НАТО высказались о силе Российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости