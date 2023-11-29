В МВД пообещали не штрафовать водителей за одно нарушение
Российских автомобилистов не будут штрафовать за езду на летней резине зимой, пообещал глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Его ответы на вопросы, связанные с нововведениями в законодательство, опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.
Ранее адвокат Татевик Чугурян предупредила, что с 1 декабря у сотрудников Госавтоинспекции появится возможность выписывать штрафы за езду на резине не по сезону.
С наступлением зимы сотрудники Госавтоинспекции не будут наказывать россиян за выявленное нарушение, подчеркнул Черников. При этом каждый водитель должен самостоятельно подготавливать свой автомобиль к безопасной езде по дорогам в зимний период, отметил он.
Эвакуировать на штрафстоянку в случае езды зимой на летней резине не будут, добавил глава Госавтоинспекции. «Но соответствующие условия для того, чтобы двигаться дальше, водитель должен сам выбрать», — заключил Черников.
Ранее Девятый кассационный суд общей юрисдикции уточнил необходимые реквизиты, которые необходимо указать при оплате штрафов. Суд указал, что при отсутствии в квитанции номера постановления и уникального идентификатора начисления (УИН) штрафы будут считаться непогашенными, а не указавшие необходимые данные россияне — должниками.