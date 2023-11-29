В МВД пообещали не штрафовать водителей за одно нарушение

Глава ГИБДД Черников пообещал, что за езду на летней резине не будут штрафовать

Российских автомобилистов не будут штрафовать за езду на летней резине зимой, пообещал глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Его ответы на вопросы, связанные с нововведениями в законодательство, опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

Ранее адвокат Татевик Чугурян предупредила, что с 1 декабря у сотрудников Госавтоинспекции появится возможность выписывать штрафы за езду на резине не по сезону.

С наступлением зимы сотрудники Госавтоинспекции не будут наказывать россиян за выявленное нарушение, подчеркнул Черников. При этом каждый водитель должен самостоятельно подготавливать свой автомобиль к безопасной езде по дорогам в зимний период, отметил он.

Эвакуировать на штрафстоянку в случае езды зимой на летней резине не будут, добавил глава Госавтоинспекции. «Но соответствующие условия для того, чтобы двигаться дальше, водитель должен сам выбрать», — заключил Черников.

Ранее Девятый кассационный суд общей юрисдикции уточнил необходимые реквизиты, которые необходимо указать при оплате штрафов. Суд указал, что при отсутствии в квитанции номера постановления и уникального идентификатора начисления (УИН) штрафы будут считаться непогашенными, а не указавшие необходимые данные россияне — должниками.

