Российских автомобилистов предупредили о риске штрафов в холодный сезон

Автоюрист Радько напомнил о запрете ездить на летней резине с декабря по февраль

В течение декабря, января и февраля в России снова будет запрещено ездить на автомобилях с летней резиной. О риске получить сезонный административный штраф за это правонарушение в беседе с «Лентой.ру» предупредил юрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», адвокат Сергей Радько.

«Если в течение декабря, января, февраля на автомобиле стоит летняя резина, то это нарушение», — отметил он.

При этом осенью 2023 года начальник ГАИ России Михаил Черников заявил, что инспекция не собирается пользоваться возможностью штрафовать водителей за летнюю резину в холодный сезон.

Однако юрист Радько указал, что это заявление не может отменить действие Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и запрещать кого-то наказывать.

«Это то же самое, что запрещать наказывать за проезд на красный свет или за управление в пьяном виде. Есть нарушение, за него производят наказание. Действие кодекса не может быть отменено начальником ГАИ. Другое дело, что может быть дано некое неофициальное указание сотрудникам ГИБДД на это внимание не обращать. Но это уже, как говорится, за рамками правового поля» Сергей Радько автоюрист

Автоюрист, тем не менее, констатировал, что по итогам прошлого сезона ему неизвестно о случаях, чтобы кого-то оштрафовали за езду на летней резине зимой. «Поэтому трудно говорить, как будет обстоять дело с 1 декабря», — резюмировал собеседник «Ленты.ру».

Статья 12.5 КоАП устанавливает для нарушителей сезонного запрета штраф в размере 500 рублей или предупреждение. Старший инспектор по особым поручениям Госавтоинспекции Антон Белан в беседе с «Лентой.ру» обращал внимание, что нарушителям могут выносить предупреждение, а штрафовать в обязательном порядке за шины не по сезону не будут.