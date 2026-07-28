В Казахстане рекордно выросли продажи одного типа машин

Продажи машин на новых источниках энергии в Казахстане выросли на 266 % за полгода

За первую половину 2026 года в Казахстане реализовали 3657 машин на новых источниках энергии — электрокаров и гибридов. За тот же период прошлого года продажи в этом сегменте составили всего 998 единиц. Таким образом, рынок увеличился на 266 процентов, пишет «Автостат».

С января по июнь казахстанцы приобрели 2640 подключаемых гибридов и автомобилей с увеличенным запасом хода. Этот сегмент прибавил сразу 431 процент относительно аналогичного прошлогоднего отрезка. Полностью электрические модели разошлись тиражом 1017 штук — рост более чем в два раза.

Лидером продаж в стране является китайская марка BYD, которая за полгода продала на местном рынке 2042 машины. Вторую строчку занял Geely Galaxy с показателем 689 автомобилей. За ним следует Li — 588 реализованных экземпляров. В пятерку востребованных также попали Zeekr (150 единиц) и ROX (95).

Самыми популярными моделями полугодия стали BYD Song Plus DM-i (737), Geely Galaxy EX5 EM-i (655), BYD Chazor (510), BYD Song Plus (357), Li L6 (340), BYD Yuan Up (333), Li L7 (176), BYD Sealion 7 (102), ROX 01 (95) и Zeekr 7X (74).

Ранее стали известны самые популярные у китайских покупателей кроссоверы. Лидером спроса оказалась Tesla Model Y, локализованная на заводе в Шанхае. С января по июнь в Китае зарегистрировали 172 513 таких машин. Цена Tesla Model Y находится в диапазоне 263 500–313 500 юаней (около 3,03–3,6 миллиона рублей). Второе место занял электрический кроссовер Li Auto i6. Бензиновый Geely Atlas четвертого поколения занял третье место.