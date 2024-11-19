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17:31, 19 ноября 2024Россия

Госдума приняла закон о списании долгов с участников СВО

Госдума приняла закон о списании просроченных кредитов участников СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Госдума приняла закон о списании просроченных кредитов участников специальной военной операции (СВО) на Украине и их супругов. Сумма долга не должна превышать 10 миллионов рублей, передает ТАСС.

Согласно принятому документу, долги должны списать с россиян, призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по призыву (кроме курсантов военных училищ и вузов) или военных, заключивших контракт с Минобороны с 1 декабря 2024 года сроком минимум на год, а также с их супругов.

Речь идет о списании именно просроченных кредитов, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство. Как следует из принятого закона, от уплаты исполнительского сбора участники СВО также освобождаются.

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