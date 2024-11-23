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18:12, 23 ноября 2024Россия

Путин подписал закон о списании участникам СВО долгов по кредитам до 10 миллионов рублей

Путин подписал закон о списании до 10 млн руб. долгов по кредитам бойцам СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexei Nikolsky / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон о списании долгов по кредитам некоторым участникам специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно ему, долги должны списать россиянам, призванным на военную службу по мобилизации, проходящим ее по призыву, или заключившим контракт с Министерством обороны с 1 декабря 2024 года сроком минимум на год, а также их супругам. При этом сумма кредитных обязательств не должна быть большн 10 миллионов рублей.

19 ноября соответствующий закон приняла Государственная Дума.

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