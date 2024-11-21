В России запретят научную информацию и статистику о VPN

Опубликован приказ Роскомнадзора о запрете научной информации и статистики о VPN

Роскомнадзор решил запретить в России распространение научной, научно-технической информации и статистики о VPN-сервисах для обхода блокировок. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на соответствующий приказ ведомства.

Отмечается, что опубликованный приказ вступит в силу 30 ноября и будет действовать до 1 сентября 2029 года. При этом указано, что информация о VPN для обеспечения защищенного удаленного доступа запрещена не будет.

Предыдущая версия приказа, которая действовала с 1 марта, предполагала, что критерии для включения в реестр запрещенных ресурсов не применяются к научной, научно-технической и статистической информации о способах доступа к заблокированным в России порталам.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года в России заблокировали почти двести VPN-сервисов. Кроме того, доступ был ограничен к 135 вредоносным приложениям.