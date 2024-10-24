ЦМУ ССОП: с начала года в России заблокировали 197 VPN-сервисов

С начала 2024 года в России заблокировали более сотни VPN-сервисов. Об этом сообщил директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Сергей Хуторцев. Его слова передает ТАСС.

По словам Хуторцева, в 2024 году Роскомнадзор заблокировал 197 сервисов по обходу блокировок. Это, отметил глава ЦМУ ССОП, на 18 процентов больше, чем в прошлом году.

Хуторцев добавил, что также в России заблокировали 135 вредоносных приложений и 127 центров распространения вредоносного программного обеспечения.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил законность использования сервисов по обходу блокировок. Он заявил, ему неизвестно о наказаниях за использование VPN.

1 марта в России вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. Роскомнадзор сообщил, что доступ к материалам, в которых рекламируются программы по обходу блокировок, будет ограничен. В ведомстве также напомнили, что работа таких сервисов запрещена в России.