В Кремле оценили законность использования VPN-сервисов

Дмитрий Песков заявил, что использование VPN-сервисов не наказуемо

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, насколько законно использовать VPN-сервисы. Его слова передает ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что ему неизвестно о наказаниях за использование сервисов по обходу блокировок. Однако, по его словам, Роскомнадзор предпринимает усилия для ограничения доступа к определенным VPN.

«Эти усилия будут продолжаться, действительно, с тем чтобы сократить возможности для обхода блокировок», — заключил Песков.

Ранее начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев назвал число VPN, блокируемых ведомством. По его словам, в настоящее время Роскомнадзор ограничивает доступ к 150 сервисам по обходу блокировок.

1 марта в России вступил в силу запрет на популяризацию VPN. В Роскомнадзоре заявили, что доступ к материалам, в которых рекламируются подобные сервисы, будет ограничиваться.