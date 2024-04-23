В Роскомнадзоре назвали число блокируемых VPN-сервисов

В Роскомнадзоре сообщили, что блокируют около 150 популярных VPN-сервисов

Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев назвал число блокируемых в России VPN-сервисов. На эту тему он высказался, выступая на Форуме безопасного Интернета, видеозапись трансляции доступна во «ВКонтакте».

«Мы на текущий момент блокируем порядка 150 наиболее популярных VPN-сервисов», — сообщил Зайцев.

Он также напомнил, что ранее в России был принят закон, позволяющий ограничивать доступ к материалам с пропагандой VPN. «Мы уже заблокировали порядка 700 материалов, которые распространяли пропаганду использования VPN для обхода блокировок», — раскрыл данные представитель Роскомнадзора.

1 марта 2024 года в России вступил в силу закон, запрещающий популяризацию VPN-сервисов. В Роскомнадзоре уточняли, что ведомство будет ограничивать доступ к материалам, рекламирующим сервисы по обходу блокировок.

Перед этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что в России планируют полностью запретить VPN-сервисы. Он заявил, что никаких решений на этот счет нет.