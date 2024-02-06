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13:01, 6 февраля 2024Интернет и СМИ

В Кремле прокомментировали слухи о полном запрете VPN-сервисов в России

Песков заявил, что никаких решений о полном запрете VPN-сервисов в России нет

Фото: Unsplash

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи о полном запрете VPN-сервисов в России. Его слова передает ТАСС.

«Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счет нет», — отметил Песков, отвечая на вопрос, планируется ли запретить в России сервисы для обхода блокировок.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что о полном запрете VPN «речь пока не идет».

Перед этим стало известно, что в России с 1 марта запретят популяризацию VPN-сервисов.

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      Евгения Наумова
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