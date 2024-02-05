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23:31, 5 февраля 2024Интернет и СМИ

В России заявили о невозможности полностью заблокировать VPN-сервисы

Глава ЛБИ Мизулина заявила о невозможности полностью заблокировать VPN-сервисы
Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила о невозможности полностью заблокировать VPN-сервисы. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Каждый из нас с вами может свой прокси создать дома, и это никто не увидит. Особого сложного для человека со знаниями ничего тут нет», — отметила она.

По слома Мизулиной, полностью ограничить работу крупных VPN-сервисов в России технически и физически невозможно. «Ваши данные выкачиваются с устройств бесконечно, и они абсолютно уязвимы, они передаются третьим лицам», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в России запретят популяризацию VPN-сервисов. В Роскомнадзоре заявили, что запрет на популяризацию VPN-сервисов вступит в силу в РФ с 1 марта.

В ноябре депутат Госдумы Андрей Свинцов заверил, что у российских ведомств есть все необходимые ресурсы для блокировки нелегальных VPN-сервисов. По его словам, Роскомнадзор и правоохранительные органы регулярно выявляют такие приложения и ограничивают к ним доступ.

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      Марина Совина
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