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22:40, 5 февраля 2024Интернет и СМИ

В России высказались о полном запрете VPN

Депутат Госдумы Хинштейн заявил, что о полном запрете VPN «речь пока не идет»
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн высказался о полном запрете VPN. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, запрет популяризировать VPN-сервисы в России сохранит личные данные пользователей, однако о полном запрете VPN «речь пока не идет». Он добавил, что, пользуясь VPN-сервисами, граждане фактически дарят свои личные данные третьим лицам.

Ранее сообщалось, что в России запретят популяризацию VPN-сервисов. В Роскомнадзоре заявили, что запрет на популяризацию VPN-сервисов вступит в силу в РФ с 1 марта.

В ноябре депутат Госдумы Андрей Свинцов заверил, что у российских ведомств есть все необходимые ресурсы для блокировки нелегальных VPN-сервисов. По его словам, Роскомнадзор и правоохранительные органы регулярно выявляют такие приложения и ограничивают к ним доступ.

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      Марина Совина
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