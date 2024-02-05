В России высказались о полном запрете VPN

Депутат Госдумы Хинштейн заявил, что о полном запрете VPN «речь пока не идет»

Глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн высказался о полном запрете VPN. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, запрет популяризировать VPN-сервисы в России сохранит личные данные пользователей, однако о полном запрете VPN «речь пока не идет». Он добавил, что, пользуясь VPN-сервисами, граждане фактически дарят свои личные данные третьим лицам.

Ранее сообщалось, что в России запретят популяризацию VPN-сервисов. В Роскомнадзоре заявили, что запрет на популяризацию VPN-сервисов вступит в силу в РФ с 1 марта.

В ноябре депутат Госдумы Андрей Свинцов заверил, что у российских ведомств есть все необходимые ресурсы для блокировки нелегальных VPN-сервисов. По его словам, Роскомнадзор и правоохранительные органы регулярно выявляют такие приложения и ограничивают к ним доступ.