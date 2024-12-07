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21:52, 7 декабря 2024Россия

Названа дата выхода программы «Итоги года с Владимиром Путиным»

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Каждый житель России может задать вопрос главе государства через сайт moskva-putinu.ru, а также СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Кроме того, в Кремле сообщили, что опросы будут приниматься через специальное мобильное приложение.

В 2023 году прямая линия главы государства, совмещенная с пресс-конференцией, состоялась 14 декабря. Мероприятие продолжалось 4 часа 3 минуты. За это время глава государства ответил более чем на 80 вопросов журналистов и обращений граждан. Всего тогда поступило более двух миллионов обращений от россиян.

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