В Кремле раскрыли количество поступивших на прямую линию с Путиным обращений

Песков: число поступивших на прямую линию с Путиным обращений превысило 300 000

Количество обращений, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, уже превысило 300 тысяч. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Уже даже не десятки [обращений приняты], мы уже перевалили тысяч, наверное, за триста», — сказал он.

Представитель Кремля также уточнил, что имеет ввиду сообщения и обращения россиян, поступившим по всем доступным каналам.

Ранее в Кремле сообщили, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00.

В 2023 году прямая линия главы государства, совмещенная с пресс-конференцией, состоялась 14 декабря. Мероприятие продолжалось 4 часа 3 минуты.