В Кремле рассказали о массово направляющих обращения Путину россиянках

Песков: женщины направили наибольшее число обращений на прямую линию с Путиным

Женщины направили наибольшее число вопросов на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. О массово направляющих обращения россиянках рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы имеем представление о том, что больше все-таки женщин обращается», — ответил Песков на вопрос о гендерном анализе поступивших на прямую линию с президентом обращений.

По словам пресс-секретаря российского президента, проводился также анализ возрастных параметров направляющих вопросы Путину россиян. При этом он не уточнил детали этого анализа.

Общее количество обращений уже превысило 300 тысяч. Как ранее заявлял Песков, они позволили составить представления о десятке основных проблем, которые волнуют россиян.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 19 декабря 2024 года в 12:00. В 2023-м мероприятие было совмещено с пресс-конференцией и продолжалось 4 часа 3 минуты.

