В Кремле оценили волнующие людей проблемы в обращениях на прямую линию с Путиным

Песков: обращения на прямой линии с Путиным позволили оценить десятку проблем

Обращения, поступающие на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, позволили составить представления о десятке основных проблем, которые волнуют граждан. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы имеем представление о рейтинге из десяти основных проблем. Мы видим, насколько варьируется этот рейтинг от региона к региону», — сказал он.

Представитель Кремля также оценил как большой интерес граждан к предстоящему мероприятию.

Ранее в Кремле сообщили, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00.

В 2023 году прямая линия главы государства, совмещенная с пресс-конференцией, состоялась 14 декабря. Мероприятие продолжалось 4 часа 3 минуты.