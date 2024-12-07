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15:13, 7 декабря 2024Россия

Анонсировано время начала прямой линии с Путиным

Кремль: прямая линия с Путиным начнется 19 декабря в 12:00 мск
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным начнется 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Время начала анонсировали в Telegram-канале Кремля.

Там напомнили, что это будет совмещенный формат прямой линии с россиянами, а также пресс-конференции с ответами на вопросы журналистов.

Также Кремль уточнил способы задать вопросы Путину — через сайт и мобильное приложение, по телефону или через СМС, текстовые и видеовопросы могут быть отправлены и через социальные сети. Прием вопросов начнется с полуночи по московскому времени 8 декабря и продлится вплоть до окончания программы 19 декабря.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на большую пресс-конференцию Путина пригласили несколько западных СМИ. Он также рассказал, что для обработки вопросов к прямой линии с президентом Кремль задействует искусственный интеллект.

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