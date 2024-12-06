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13:39, 6 декабря 2024Интернет и СМИ

На пресс-конференцию Путина пригласили западные СМИ

Песков: несколько западных СМИ пригласили на большую пресс-конференцию Путина
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Несколько западных СМИ пригласили на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, совмещенную с прямой линией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков также раскрыл, что Кремль задействует искусственный интеллект для обработки вопросов к прямой линии с президентом.

Прямая линия с Путиным, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет в четверг, 19 декабря. По словам Пескова, сбор вопросов начнется в ночь на воскресенье, 8 декабря.

Ранее генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров предположил, что количество заданных Путину на прямой линии вопросов будет исчисляться миллионами. При этом прежде всего, по его мнению, будут заданы вопросы о спецоперации на Украине.

В 2023 году прямая линия, совмещенная с большой пресс-конференцией Путина, состоялась 14 декабря и длилась четыре часа. Глава государства ответил более чем на 80 вопросов журналистов и обращений граждан.

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