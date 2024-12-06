Кремль назвал дату прямой линии и большой пресс-конференции Путина

Песков: прямая линия президента Владимира Путина состоится 19 декабря

Прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет в четверг, 19 декабря. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Она действительно состоится 19 декабря. Это будет совмещенный формат», — сообщил Песков, добавив, что на мероприятие пригласят представителей иностранных СМИ.

Сбор вопросов, как уточнил пресс-секретарь президента, начнется в ночь на воскресенье, 8 декабря. Путин к началу мероприятия будет иметь общее представление обо всех поступивших вопросах — для этого впервые задействуют искусственный интеллект.

В 2023 году прямая линия главы государства, совмещенная с пресс-конференцией, состоялась 14 декабря. Мероприятие продолжалось 4 часа 3 минуты. За это время глава государства ответил более чем на 80 вопросов журналистов и обращений граждан. Всего тогда поступило более двух миллионов обращений от россиян.