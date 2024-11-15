Названы первые важные темы на прямой линии Путина

Глава ВЦИОМ Федоров: на прямой линии Путина вопросы будут исчисляться миллионами

На предстоящей в декабре прямой линии президента Владимира Путина количество заданных вопросов может, скорее всего, исчисляться миллионами. О первых важных для россиян темах рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в беседе с «Абзацем».

Прежде всего, по его мнению, будут заданы вопросы касательно специальной военной операции на Украине. Также должны затрагиваться такие темы, как положение России в мире и отношения с США.

При этом немаловажными остаются и вопросы «мирной жизни», добавил Федоров. Он указал, что они касаются инфляции, ставок по кредитам, жилья, поддержки многодетных семей и уровня рождаемости, здравоохранения и образования.

13 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал во второй половине декабря пресс-конференцию президента. Ее также совместят с прямой линией. В скором времени начнется сбор вопросов. Подобный объединенный формат мероприятия, как в мае отмечали в Кремле, до сих пор очень востребован.