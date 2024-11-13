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11:56, 13 ноября 2024Россия

В Кремле раскрыли формат проведения прямой линии Путина

Песков: прямую линию Путина объединят с его большой конференцией
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Семен Апасов / РИА Новости

Прямая линия президента России Владимира Путина пройдет во второй половине декабря, мероприятие намерены объединить с большой пресс-конференцией главы государства. Такие подробности о формате раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он пояснил, что в скором времени начнут собирать вопросы к президенту у российских граждан.

«Конечно, Путин подробно ответит на вопросы журналистов и российских, и региональных, и федеральных, и зарубежных средств массовой информации, которые будут в зале», — заверил пресс-секретарь.

Ранее в честь Дня народного единства президент России пообщался с участниками церемонии возложения цветов у памятника Минину и Пожарскому в Москве. Одним из участников церемонии стал 11-летний Кирилл Сафонов, чьего отца не стало во время спецоперации на Украине.

ЖЗЛ
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