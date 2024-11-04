Путин пообщался с сыном погибшего на СВО россиянина

Президент Путин пообщался с 11-летним сыном погибшего на СВО военного

В честь Дня народного единства президент России Владимир Путин пообщался с участниками церемонии возложения цветов у памятника Минину и Пожарскому в Москве. Одним из участников церемонии стал 11-летний Кирилл Сафонов, чей отец погиб во время специальной военной операции (СВО), передают «Известия» в Telegram.

Отец Кирилла посмертно награжден орденом Мужества. Мальчик рассказал корреспонденту издания, что вместе с мамой собирает гуманитарную помощь для раненых бойцов. «Президент сказал помогать в том же духе, чтобы я не сдавался», — поделился сын героя.

Еще одну юную участницу церемонии, которая также является дочерью погибшего участника СВО, глава государства обнял — девочка переживала и радовалась одновременно. Она поблагодарила президента за мероприятие и отметила, что Путин спросил у нее дату гибели отца и пожелал ей и ее семье счастья и здоровья.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства, который отмечается 4 ноября. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Кремля.