Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства, который отмечается 4 ноября. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Кремля.

На записи, сделанной журналистами во время мероприятия, видно, что глава государства приехал на церемонию на Красной площади с букетом красных роз и поприветствовал ряд религиозных деятелей, которые также принимали в ней участие. После этого Путин возложил цветы и поклонился памятнику Минину и Пожарскому. Следом за ним цветы возложили патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, председатель Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов и другие.

День народного единства, утвержденный в 2005 году, был учрежден в память о том, как в ноябре 1612 года войска народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского освободили Москву от иностранных интервентов.

Ранее в ноябре Владимир Путин заявил, что большинство стран разделяют идеи и подход Русского мира, добавив, что его главная притягательность состоит в открытости и уважении ко всем существующим обычаям и культурам.