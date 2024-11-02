Путин заявил о поддержке большинством стран идей Русского мира

Президент Путин: большинство стран разделяют идеи и подход Русского мира

Большинство стран и народов разделяют идеи и подход Русского мира. О мировой поддержке этой идеологии заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам XVI Ассамблеи Русского мира «Духовно-нравственные ценности Русского мира», обращение главы государства приводится на сайте Кремля.

По словам главы государства, главная притягательность Русского мира — в открытости и уважении ко всем существующим обычаям и культурам.

«Сегодня мы видим, что такие подходы разделяют большинство стран и народов, отвергая любые формы неоколониализма, расизма и русофобии», — объявил Путин. Он добавил, что большинство мировых государств готовы к развитию гуманитарного сотрудничества и равноправному диалогу.

Ранее Путин призвал никогда не забывать, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, и отметил, что к этому нужно относиться бережно. По словам президента, когда он слышит лозунг «Россия для русских», у него возникает чувство тревоги. Политик заявил, что следует серьезно относиться к вопросам сохранения межнационального мира в стране.