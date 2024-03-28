«Главным пострадавшим будет русский народ». Путин призвал бережно относиться к межнациональному миру в России

Путин призвал бережно относиться к межнациональному миру в России

Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, заявил глава государства Владимир Путин.

Российский лидер призвал никогда об этом не забывать и бережно к этому относиться. Он подчеркнул, что необходимо беречь единство народа. «Мы всегда должны с уважением относиться — мы так и делаем — к нашим братьям, представителям других конфессий: к мусульманам, иудеям, ко всем», — сказал он.

По словам Путина, когда он слышит лозунг «Россия только для русских», у него возникает чувство тревоги. Политик заявил, что следует серьезно относиться к вопросам сохранения межнационального мира в стране.

Как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну, и главным пострадавшим будет русский народ Владимир Путин Президент России

Путин назвал культуру духовным каркасом народа

Глава государства заявил, что культура является духовным каркасом народа, она придает ему сил в переломные и трагические для страны моменты.

На встрече с работниками культуры в Тверской области Путин подчеркнул, что культура поддерживает идентичность россиян и в такие моменты наделяет силой каждого человека. Политик считает, что к «отмене» русской культуры призывают только неумные люди.

Потому что отменить культуру целого народа или целых народов, — а у нас 190 народов и этносов в России проживает, — это просто нереально Владимир Путин Президент России

Ранее президент России заявил, что многообразие культур, религий и традиций отличает Россию от других стран. Политик считает, что все это позволят гражданам страны «из столетия в столетие» обмениваться друг с другом не только генетическим кодом, но и культурным кодом.

Путин также подчеркнул, что таким образом создается «некая общность, единая российская нация»

Путин заявил о неизбежности духовного воссоединения русских и украинцев

Российский лидер также заявил о своей вере в неизбежность духовного воссоединения русских и украинцев в будущем. По его словам, чтобы примирение двух сторон состоялось, необходимо исключить мешающие этому факторы.

А мешают этому самые отвратительные проявления [радикального] национализма. Это яд, который отравляет жизнь многих народов, в том числе сегодня на Украине Владимир Путин Президент России

Путин заявил, что националистические идеи на Украине после распада СССР оказались сильнее, чем предполагалось, что в последствии привело к нынешней ситуации в стране.

Глава государства считает, что после окончания боевых действий на Украине отношения между двумя народами рано или поздно восстановятся. Такого же мнения придерживается и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится Владимир Путин Президент России