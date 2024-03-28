Путин заявил, что ура-патриоты с лозунгами «Россия только для русских» тревожат

Президент России Владимир Путин назвал лозунги «Россия только для русских» тревожными. Его слова приводит ТАСС.

«Когда я слышу ура-патриотов, в том числе тех, кто говорят, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает», — отметил российский лидер.

Ранее Владимир Путин назвал мотивацией патриотов Украины желание сохранить миллиарды долларов, украденные у народа.

«Сегодняшние ура-патриоты Украины, ими движут... не идеи национализма. Все очень примитивнее. Ими движут экономические интересы, желание сохранить в западных банках миллиарды долларов, которые они украли у украинского народа», — подчеркнул политик. По мнению президента, на Украине на государственном уровне поддерживается неонацизм.