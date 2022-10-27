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20:21, 27 октября 2022Бывший СССР

Путин назвал мотивацией патриотов Украины украденные у народа миллиарды долларов

Президент Путин назвал мотивацией патриотов Украины украденные у народа миллиарды долларов

Фото: PxHere

Президент России Владимир Путин назвал мотивацией патриотов Украины желание сохранить миллиарды долларов, украденные у народа. Об этом он заявил, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Сегодняшние ура-патриоты Украины, ими движут... не идеи национализма. Все очень примитивнее. Ими движут экономические интересы, желание сохранить в западных банках миллиарды долларов, которые они украли у украинского народа», — сказал он.

Кроме того, по словам Путина, на Украине на государственном уровне поддерживается неонацизм. Он подчеркнул, что это проблема, которую замалчивают.

Ранее президент заявил, что единственным гарантом суверенитета Украины может быть только Россия, которая ее же и создала. По словам Путина, аналогичное суждение было бы справедливо и для территориальной целостности, и самой украинской государственности, если бы отношения двух стран не испортились.

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Кристина Есикова
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