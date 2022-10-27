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18:44, 27 октября 2022Бывший СССР

Путин назвал Россию единственным гарантом суверенитета Украины

Президент Путин заявил, что гарантом суверенитета Украины может быть только Россия
Владимир Путин

Владимир Путин. Кадр: Реальное время / YouTube

Единственным гарантом суверенитета Украины может быть только Россия, которая ее же и создала. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

По словам политика, аналогичное суждение было бы справедливо и для территориальной целостности, и самой украинской государственности, если бы отношения двух стран не испортились.

«В этом смысле Украина, конечно, складывалась как искусственное государство. Тем более что после Второй мировой войны — это же тоже исторический факт — Сталин взял и передал Украине ряд польских территорий, ряд венгерских, ряд румынских, отобрав у этих стран их территории», — пояснил Путин.

Ранее российский лидер указал, что рано или поздно странам Запада придется начать с Россией равноправный разговор об общем будущем. Российский глава государства заявил, что верит в силу здравого смысла. «Потому убежден: рано или поздно и новым центрам многополярного мироустройства, и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем», — указал он.

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Алевтина Запольская
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