Путин заявил о неизбежности равноправного диалога Запада с Россией

Путин: рано или поздно Западу придется начать с Россией равноправный разговор о будущем

Рано или поздно странам Запада придется начать с Россией равноправный разговор об общем будущем. О неизбежности такого диалога заявил президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Глава государства заявил, что верит в силу здравого смысла. «Потому убежден: рано или поздно и новым центрам многополярного мироустройства, и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше, тем лучше, разумеется», — заключил он.

По словам Путина, текущая политическая ситуация отодвинула на второй план экономические проблемы, которые продолжают нарастать. Он также напомнил о таком последствии нарушения баланса, как сокращение биоразнообразия в природе. «Но разве менее важно другое разнообразие — культурное, социальное, политическое, цивилизационное?» — заключил президент.

Ранее Путин заявил, что страны Запада проводят кровавую и грязную политику, которая отрицает суверенитет народов. «Власть над миром — как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре, но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная», — высказался он.