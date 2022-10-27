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18:05, 27 октября 2022Мир

Путин заявил о неизбежности равноправного диалога Запада с Россией

Путин: рано или поздно Западу придется начать с Россией равноправный разговор о будущем

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Рано или поздно странам Запада придется начать с Россией равноправный разговор об общем будущем. О неизбежности такого диалога заявил президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Глава государства заявил, что верит в силу здравого смысла. «Потому убежден: рано или поздно и новым центрам многополярного мироустройства, и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше, тем лучше, разумеется», — заключил он.

По словам Путина, текущая политическая ситуация отодвинула на второй план экономические проблемы, которые продолжают нарастать. Он также напомнил о таком последствии нарушения баланса, как сокращение биоразнообразия в природе. «Но разве менее важно другое разнообразие — культурное, социальное, политическое, цивилизационное?» — заключил президент.

Ранее Путин заявил, что страны Запада проводят кровавую и грязную политику, которая отрицает суверенитет народов. «Власть над миром — как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре, но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная», — высказался он.

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Виктория Кондратьева
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