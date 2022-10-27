Путин назвал политику Запада грязной и кровавой

Путин заявил, что Запад проводит грязную и кровавую политику, отрицает суверенитет народов

Страны Запада проводят кровавую и грязную политику, которая отрицает суверенитет народов. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Власть над миром — как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре, но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная», — высказался российский глава государства. Он уточнил, что западные страны отрицают самобытность и уникальность стран и народов и не уважают интересы других государств.

Ранее Путин заявил, что построенный властями стран Запада порядок, основанный на правилах, призван дать им возможность жить без правил. Он уличил западных партнеров в подмене принципов международного права так называемыми западными правилами.