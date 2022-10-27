Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:37, 27 октября 2022Мир

Путин назвал политику Запада грязной и кровавой

Путин заявил, что Запад проводит грязную и кровавую политику, отрицает суверенитет народов

Фото: Al Drago / Reuters

Страны Запада проводят кровавую и грязную политику, которая отрицает суверенитет народов. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Власть над миром — как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре, но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная», — высказался российский глава государства. Он уточнил, что западные страны отрицают самобытность и уникальность стран и народов и не уважают интересы других государств.

Ранее Путин заявил, что построенный властями стран Запада порядок, основанный на правилах, призван дать им возможность жить без правил. Он уличил западных партнеров в подмене принципов международного права так называемыми западными правилами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин предрек самое непредсказуемое десятилетие со времен Второй мировой
Путин ассоциировал себя с «низами» и рассказал о семье
Путин заявил о неизбежности равноправного диалога Запада с Россией
Путин назвал главную историческую задачу
Путин рассказал о значении распада СССР
Путин заявил об отказе России мириться с диктатом Запада
В Японии указали на исчерпание ресурсов США из-за поставок оружия Украине
Жертвами серийного сетевого педофила из Москвы стали 20 детей
Блогерша показала лицо до и после нанесения макияжа и удивила подписчиков
На Украине заявили об аресте имущества россиян почти на два миллиона долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.