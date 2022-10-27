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17:30, 27 октября 2022Мир

Путин уличил власти Запада в жизни без правил

Путин: построенный властями Запада порядок призван дать им возможность жить без правил

Кадр: Первый канал

Построенный властями стран Запада порядок, основанный на правилах, призван дать им возможность жить без правил. В этом уличил западных партнеров президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Глава государства заявил о подмене принципов международного права так называемыми западными правилами. «Вот хотел сказать "понятно, кем придуманными", но, пожалуй, и это не точно. Вообще не понятно, кем придуманные, на чем основаны эти "правила", что внутри этих "правил"», — уточнил он.

Запад добивается того, чтобы представители власти имели возможность «жить вообще без всяких правил и все им было бы позволено, все бы сходило с рук», отметил Путин. «Это те самые "правила", о которых нам все время, как в народе говорят, талдычат, то есть постоянно об этом говорят», — резюмировал он.

Ранее Путин заявил, что события в мире продолжают развиваться по негативному сценарию, они переросли в системный кризис в разных сферах. В то же время он добавил, что «в современном мире отсидеться не получится, посеявший ветер пожнет бурю».

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Виктория Кондратьева
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