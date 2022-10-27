Путин заявил о системном кризисе в мире

Президент Путин заявил, что события в мире продолжают развиваться по негативному сценарию

События в мире продолжают развиваться по негативному сценарию, они переросли в системный кризис в разных сферах. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

В то же время, по словам главы российского государства, «в современном мире отсидеться не получится, посеявший ветер пожнет бурю».

Ранее в ходе пресс-конференции в Астане Владимир Путин заявил о неотвратимости западной эскалации в контексте украинского кризиса. По его словам, если бы Москва не начала спецоперацию на Украине, то Россия рано или поздно все равно столкнулась бы с агрессией Запада, но ей пришлось бы действовать в худших условиях.