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17:28, 27 октября 2022Россия

Путин заявил о системном кризисе в мире

Президент Путин заявил, что события в мире продолжают развиваться по негативному сценарию

Кадр: Первый канал

События в мире продолжают развиваться по негативному сценарию, они переросли в системный кризис в разных сферах. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

В то же время, по словам главы российского государства, «в современном мире отсидеться не получится, посеявший ветер пожнет бурю».

Ранее в ходе пресс-конференции в Астане Владимир Путин заявил о неотвратимости западной эскалации в контексте украинского кризиса. По его словам, если бы Москва не начала спецоперацию на Украине, то Россия рано или поздно все равно столкнулась бы с агрессией Запада, но ей пришлось бы действовать в худших условиях.

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Игорь Дмитров
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