Путин заявил о неотвратимости агрессии Запада

Путин заявил, что Россия действовала правильно и своевременно в контексте СВО на Украине

Если бы Москва не начала специальную военную операцию (СВО) на Украине, то Россия рано или поздно все равно столкнулась бы с агрессией Запада, но ей пришлось бы действовать в более плохих условиях. О неотвратимости западной эскалации в контексте украинского кризиса заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане, передает РИА Новости.

«То что происходит сегодня, мягко говоря, малоприятно. Но мы бы получили все то же самое чуть позже, только в худших для нас условиях. Так что действия [России] были правильными и своевременными», — резюмировал глава государства.

Ранее Путин заявил, что пока не видит необходимости в новых массированных ударах по Украине. Он добавил, что сейчас перед российской армией стоят другие задачи — впрочем, он не уточнил, какие. Президент также отметил, что из 29 украинских объектов 7 «не было поражено так, как это планировало Минобороны».