Путин ответил на вопрос о новых массированных ударах по Украине

Путин заявил об отсутствии необходимости в новых массированных ударах по Украине

В настоящее время нет необходимости в новых массированных ударах по Украине. Так на этот вопрос ответил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане, трансляцию ведет «Россия 24».

По словам главы государства, сейчас перед Вооруженным силами (ВС России) стоят другие задачи. Не пострадавшие при массированном ударе объекты на Украине «добивают», подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что при массированном ударе России на Украине 7 из 29 объектов не было поражено так, как это планировало Минобороны.

Россия нанесла массированные удары по инфраструктуре Украины 10 и 11 октября. Глава государства заявлял, что они пришлись по объектам энергетики, военного управления и связи — это было сделано по предложению военного ведомства. Он также предупредил о жестком ответе в случае, если Украина продолжит совершать теракты на территории России.