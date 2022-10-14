Путин сообщил о «добирании» не пострадавших при ударе России объектов на Украине

Путин заявил, что при массированном ударе по Украине не было поражено 7 из 29 объектов

При массированном ударе России на Украине 7 из 29 объектов не было поражено так, как это планировало Минобороны. Об этом заявил президент России в ходе пресс-конференции в Астане, трансляцию ведет «Россия 24».

«Но они добирают эти объекты постепенно, и нет необходимости массированных ударов, во всяком случае сейчас», — уточнил глава государства.

Путин также заявил, что в настоящий момент перед министерством обороны стоят другие задачи.

Россия нанесла массированные удары по инфраструктуре Украины 10 и 11 октября. Президент Владимир Путин заявлял, что они пришлись по объектам энергетики, военного управления и связи — это было сделано по предложению Минобороны России. Глава государства также предупредил о жестком ответе в случае, если Украина продолжит совершать теракты на территории России.