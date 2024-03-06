Путин назвал отличие России от других стран

Путин: многообразие культур, религий и традиций отличает Россию от других стран

Президент РФ Владимир Путин на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) заявил, что многообразие культур, религий и традиций отличает Россию от других стран. Об этом сообщает ТАСС.

«И все это вместе, [это] такое пространство, которое позволяет нам из года в год из десятилетия в десятилетие, из столетия в столетие обмениваться не только генетическим кодом друг с другом, потому что очень много смешанных семей на пространстве России возникает, но и культурным кодом обмениваться», — подчеркнул политик.

Российский лидер добавил, что таким образом создается «некая общность, единая российская нация».

Ранее Путин высказался о политике Соединенных Штатов, выстроенной по принципу однополярного мира. Он назвал ее ошибочной.