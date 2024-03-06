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13:39, 6 марта 2024Россия

Песков назвал страну с лучшей демократией

Песков заявил, что в России самая лучшая демократия

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Россию в качестве страны с лучшей, по его мнению, демократией. Об этом пресс-секретарь президента РФ заявил в ходе выступления на марафоне «Знание.Первые», пишет РИА Новости.

По словам Пескова, Россия больше не будет терпеть критику ее демократии и утверждения, что «она не такая, как она должна быть». «Наша демократия самая лучшая, и мы будем строить ее дальше», — констатировал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что Россия останется открытой для стран, готовых к равноправным, человеческим и взаимовыгодным отношениям.

Ранее президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что прочный миропорядок невозможен без сильной и суверенной России. По его словам, действия Соединенных Штатов и их сателлитов демонтировали систему безопасности Европы, создав риски для остальных стран. Глава государства считает, что необходимо работать над новым контуром неделимой безопасности в Евразии.

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      Константин Лысяков
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