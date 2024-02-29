Путин назвал условие прочного миропорядка

Путин заявил, что прочный миропорядок невозможен без суверенной России

Прочный миропорядок невозможен без сильной и суверенной России. Это условие назвал президент страны Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, действия США и их сателлитов привели к демонтажу системы европейской безопасности, что порождает риски для остальных стран. Он подчеркнул необходимость работать над формированием нового контура равной и неделимой безопасности в Евразии.

«Мы готовы к предметному разговору по этой теме со всеми заинтересованными странами и объединениями. При этом вновь подчеркну — думаю, что это сегодня важно для всех — без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен», — констатировал Путин.

Ранее президент заявил, что Россия сражается за свободу всего мира. По его словам, именно Москва преградила путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство и свою исключительность.