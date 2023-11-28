Путин заявил о сражении России за свободу всего мира

Президент России Путин заявил, что страна сейчас сражается за свободу всего мира

Президент России Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) заявил о сражении страны за свободу всего мира. Трансляцию его выступления по видеосвязи вел Telegram-канал Кремля.

По словам главы государства, именно Москва преградила путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство и свою исключительность. «Повторю, именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства», — добавил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что без суверенной и сильной России сейчас невозможен прочный и стабильный миропорядок.