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18:01, 28 ноября 2023Россия

Путин заявил о сражении России за свободу всего мира

Президент России Путин заявил, что страна сейчас сражается за свободу всего мира
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) заявил о сражении страны за свободу всего мира. Трансляцию его выступления по видеосвязи вел Telegram-канал Кремля.

По словам главы государства, именно Москва преградила путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство и свою исключительность. «Повторю, именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства», — добавил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что без суверенной и сильной России сейчас невозможен прочный и стабильный миропорядок.

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      Варвара Кошечкина
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