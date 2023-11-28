Путин заявил о невозможности миропорядка без суверенной России

Президент Путин заявил о невозможности миропорядка без суверенной России

Без суверенной и сильной России сейчас невозможен прочный и стабильный миропорядок. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на Всемирном русском народном соборе, трансляция которого идет в Telegram-канале Кремля.

Глава государства во вторник, 28 ноября, начал выступление на организованном РПЦ и бизнесменом Константином Малофеевым мероприятии по видеосвязи из Сочи.

По мнению Путина, конкурентное преимущество России заключается в многообразии.

«У нас большая многоликая страна, и в этом многообразии культур, традиций, обычаев — наша сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал», — отметил он.

Путин также назвал предательством попытки посеять рознь и расколоть общество в России.