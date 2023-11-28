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16:40, 28 ноября 2023Россия

Путин назвал предательством попытки расколоть общество в России

Путин назвал предательством попытки посеять рознь и расколоть общество в России

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Любые попытки расколоть общество в России являются предательством, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Всемирного русского народного собора, посвященного 30-летию образования организации, его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Президент исключил возможность розни в стране и добавил, что власти никому не позволят сделать это. По словам Путина, без суверенной и сильной России невозможен прочный и стабильный миропорядок.

«Именно наша страна, русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность. Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира», — добавил он.

Ранее глава государства заявлял, что любая смута в настоящее время является смертельной угрозой, поэтому власти в ответ будут предпринимать жесткие действия. По его мнению, попытки расколоть и ослабить общество в стране предпринимаются извне.

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      Анастасия Шейкина
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