Путин назвал предательством попытки расколоть общество в России
Любые попытки расколоть общество в России являются предательством, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Всемирного русского народного собора, посвященного 30-летию образования организации, его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.
Президент исключил возможность розни в стране и добавил, что власти никому не позволят сделать это. По словам Путина, без суверенной и сильной России невозможен прочный и стабильный миропорядок.
«Именно наша страна, русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность. Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира», — добавил он.
Ранее глава государства заявлял, что любая смута в настоящее время является смертельной угрозой, поэтому власти в ответ будут предпринимать жесткие действия. По его мнению, попытки расколоть и ослабить общество в стране предпринимаются извне.