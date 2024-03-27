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21:12, 27 марта 2024Россия

Путин назвал культуру духовным каркасом народа

Путин: культура в переломные и трагические моменты для страны придает сил народу

Фото: Mikhail Metzel / Reuers

Культура является духовным каркасом народа, она придает ему сил в переломные и трагические для страны моменты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками культуры в Тверской области, передает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что культура поддерживает идентичность россиян и в такие моменты наделяет силой каждого человека.

Ранее Владимир Путин выразил мнение, что к «отмене» русской культуры призывают только неумные люди. «Потому что отменить культуру целого народа или целых народов, — а у нас 190 народов и этносов в России проживает, — это просто нереально», — пояснил он.

27 марта глава государства прибыл в Торжок. По его словам, он должен был посетить Тверскую область еще 25 марта, однако его планы поменялись в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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      Александра Синицына
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