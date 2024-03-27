Президент Путин: к «отмене» русской культуры призывают только неумные люди

Президент России Владимир Путин дал оценку «отмене» русской культуры во время встречи с работниками культуры Тверской области. Его слова приводит ТАСС.

Путин заявил, что к подобной «отмене» призывают только неумные люди. «Потому что отменить культуру целого народа или целых народов, — а у нас 190 народов и этносов в России проживает, — это просто нереально», — пояснил он.

Ранее об «отмене» русской культуры на Западе высказался народный артист России Сергей Безруков во время сбора в Кремле доверенных лиц президента. Артист заявил, что Россия вынуждена силой бороться за сохранение своего наследия, но при этом сама никогда не пыталась запретить культуры других стран. Он также подчеркнул, что Запад хотел «убрать идентичность» россиян в 1990-е годы.